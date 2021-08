Nocerina, rinnovo per un under: Esposito, «Mai pensato di lasciare»

Un altro tassello per un mosaico ancora abbastanza lontano dal completamento. La Nocerina ha ufficializzato il rinnovo dell'accordo con la Salernitana per il prestito di Eduardo Esposito. Il jolly di centrocampo, classe 2003, è reduce da una stagione molto positiva.

Impiegato “sotto età” rispetto alla regola degli under in vigore per il passato campionato, il centrocampista “tascabile” ha evidenziato grande duttilità, agendo senza grosse difficoltà sia da intermedio, sia da esterno di mediana. Rapidità, la giusta cattiveria agonistica e una buona tecnica gli hanno fatto collezionare 18 presenze (compreso il turno playoff) in Serie D, nel suo primo campionato non giovanile.

«Nocera era la prima e unica scelta, nonostante siano arrivate altre offerte - ha affermato Esposito -. C'è un ottimo rapporto con il ds Bolzan e il mister Cavallaro. Quest'anno ho chiesto di indossare il numero 48, in dedica ai miei nonni».