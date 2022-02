Nocerina, rinviata la gara di Brindisi: casi di Covid nella squadra pugliese

La Nocerina resterà spettatrice nella domenica calcistica di Serie D. I molossi avrebbero dovuto affrontare domani la gara esterna con il Brindisi, ma la presenza di sei positività al Covid nel gruppo squadra pugliese ha portato al rinvio del match. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di oggi, con la squadra rossonera comunque pronta a partire verso il capoluogo di provincia pugliese.

Intanto la società si concentra in chiave mercato e dopo aver tesserato l'attaccante Antonio Riccio, classe 1997 e già passato in rossonero tre anni fa, mira a puntellare l'organico. Necessità impellenti in prima linea, visto anche l'infortunio di Mazzeo.

L'attaccante ex Potenza e Salernitana figurava tra gli indisponibili anche dopo la rifinitura di oggi, insieme al giovane centrocampista Cuomo.