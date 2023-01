La nuova dirigenza della Nocerina si sta impegnando per ripianare una notevole situazione debitoria ereditata dalle precedenti gestioni. “Buchi” dovuti soprattutto alla mancata corresponsione delle somme pattuite con ex tesserati. Negli ultimi giorni sono state risolte diverse situazioni che, in caso contrario, avrebbero portato penalizzazioni per la squadra nel campionato di Serie D.

Dopo la liquidazione delle somme dovute all'ex capitano Santiago Morero, all'ex diesse Riccardo Bolzan e all'under Eduardo Esposito, la società ha chiuso altre vertenze. Soddisfatte le richieste dell'ex preparatore atletico Emiliano Salsano e dei calciatori Luciano Pittaresi, Francesco Bruno e Pierfrancesco Vecchione. Il nodo principale resta però la maxi-vertenza di Fabio Mazzeo, che presso la Commissione Accordi Economici ha vinto un ricorso da 56.300 euro.

Intanto è scattata la prevendita per la gara esterna della Nocerina, che domenica sarà ospite del Lavello. Si giocherà allo stadio comunale Michele Lorusso di Venosa. I biglietti saranno acquistabili al costo di 8 euro (esclusi diritti di prevendita) presso i punti Futuransa delle due Nocera.