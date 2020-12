La Nocerina ha ripreso oggi gli allenamenti dopo l'immeritata sconfitta con il Gladiator. Tre calciatori hanno saltato la prima seduta settimanale. Riposo precauzionale per il capitano Morero, mentre ci sarà un'assenza più lunga per Katseris e Fois.

Il greco, già assente domenica scorsa, venerdì si sottoporrà ad alcuni controlli per comprendere i tempi definitivi di recupero dal leggero stiramento subito nei giorni scorsi. Fois è invece uscito anzitempo durante la gara del Piccirillo e per lui domani sono in programma esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.

Intanto, si registra una seconda “uscita” dal club rossonero. Dopo il difensore centrale Pasquale Campanile, che aveva già lasciato la Nocerina da diverso tempo, oggi è stato formalizzato il trasferimento al Nola di Walter Galiano (nella foto col diesse Riccardo Bolzan).

Classe 2001, cresciuto nel vivaio della Salernitana, è reduce da esperienze tra le fila di Brindisi e San Tommaso in Serie D. L'esterno, adattabile anche in una retroguardia a tre, non ha mai trovato spazio nell'undici rossonero nella prima parte della stagione in corso.

