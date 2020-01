Le feste son finite, senza nemmeno aspettare l'Epifania. La Nocerina ha ripreso gli allenamenti, in vista del ritorno in campo previsto per domenica 5 gennaio, con la prima giornata del girone di ritorno. Da verificare le condizioni dei tre calciatori che hanno concluso il 2019 in infermeria. Si tratta del portiere Leone, del difensore Calvanese e dell'attaccante Sorgente, tutti già assenti nell'ultimo impegno ufficiale contro il Cerignola.



Il calendario prevede per i molossi la trasferta lucana in casa del Grumentum Val d'Agri, scontro diretto in chiave playout. All'andata la Nocerina rischiò una clamorosa imbarcata, ma fu letteralmente salvata dai numerosi errori sotto porta della formazione ospite. Sorgente, Carrotta (direttamente dal corner) e Lava firmarono il 3-1 in rimonta nella ripresa, dopo un primo tempo a dir poco disastroso per la truppa di mister Di Costanzo.



Mezzo campionato dopo, si vedrà in campo una formazione rossonera notevolmente trasformata nell'organico, ma pure nella guida tecnica. Con l'esordiente Cavallaro motivato a chiudere con una salvezza al suo primo anno da allenatore della “sua” Nocerina. © RIPRODUZIONE RISERVATA