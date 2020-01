Inizia la settimana di preparazione all'ostica trasferta di Foggia. Allo Zaccheria la Nocerina sarà chiamata all'impresa, per provare a muovere la classifica e allontanarsi dalla zona playout.



Il sonnacchioso pari interno contro il Brindisi, arrivato al termine di una partita di scarsa qualità da parte dei molossi, va immediatamente archiviato per evitare di rientrare da Foggia con le pive nel sacco. Le dichiarazioni dell'allenatore in seconda Esposito al termine della gara cozzano notevolmente con quanto visto sul terreno di gioco.



Una Nocerina apparsa un po' priva di idee, nella quale è emerso in negativo un Dieme praticamente inesistente in prima linea, incapace di creare il benché minimo fastidio alla coppia di difensori centrali del Brindisi. E poco c'entrano le condizioni del terreno di gioco.



Mister Cavallaro attende intanto buone nuove dall'infermeria. Domenica sono rimasti ancora una volta fermi ai box il portiere Leone, il difensore Calvanese e l'attaccante Sorgente, tre titolari dello scacchiere rossonero che permetterebbero all'allenatore anche di non tentare nuovi esperimenti tattici come quelli visti contro il Brindisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA