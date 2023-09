Nocerina-Cynthialbalonga 2-2, Piccioni e Caccavallo firmano la doppia rimonta

La Nocerina agguanta il pareggio in rimonta nella prima casalinga di campionato contro il Cynthialbalonga. La squadra di mister Esposito non brilla, creando una sola vera opportunità da rete nella fase finale del primo tempo con Basanisi.

A inizio ripresa due amnesie difensive regalano il doppio vantaggio ai laziali, che capitalizzano con Maccari e Manca nel giro di 4 minuti. Sullo 0-1 - con il molosso Rossi a terra - il Cynthialbalonga prosegue l'azione arrivando al tiro con Manca: la traversa respinge la sua sassata e la difesa di casa si fa prendere d'infilata da Maccari che fulmina Venturini in diagonale. Lo stesso Manca dopo 3 minuti ha la libertà di calciare tutto solo in piena area per lo 0-2.

La Nocerina reagisce. Al 19’ Piccioni manca incredibilmente il bersaglio da due passi su cross di Caccavallo. Meglio va al 22’ sul traversone di Rossi, sul quale il centravanti piazza la zampata che beffa Fusco in uscita. Dopo 5 minuti il pareggio firmato con rabbia da Caccavallo, che controlla un altro cross di Rossi e scarica sotto la traversa.

Nel finale botta e risposta coi portieri protagonisti, Venturini su una sventola da fuori di Sartor, Fusco su un velenoso giro di Caccavallo su punizione.