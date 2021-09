Nocerina, rischio porte chiuse: videosorveglianza ko allo stadio

La Nocerina rischia di giocare a porte chiuse - nella migliore delle ipotesi - la gara casalinga in programma domenica con il Brindisi. A quanto pare, l'impianto di videosorveglianza dello stadio San Francesco non è stato rimesso in funzione dopo i lavori di restyling strutturale di parte dell'impianto.

Una condizione imprescindibile per la presenza di pubblico in occasione di gare ufficiali. Dopo aver chiuso un occhio e rimediato con una soluzione tampone in occasione del match col Francavilla, gli organi preposti a garantire l'ordine pubblico hanno imposto un diktat: in caso di mancata riattivazione, si giocherà a porte chiuse o addirittura sarà impedita la disputa del match contro il Brindisi.

Resta remota la seconda ipotesi, ma intanto il Comune di Nocera Inferiore - ente gestore dell'impianto - è chiamato a porre rimedio in tempi rapidissimi, così da permettere anche un adeguato check tecnico che possa portare poi al “via libera” dal Commissariato nocerino.