Nocerina, risolta la «grana» Mazzeo: Erra definisce i dettagli per Brindisi

L'opera di risanamento in casa Nocerina prosegue con la chiusura di una corposa vertenza economica. La società ha infatti provveduto a versare gran parte della somma richiesta dall'ex attaccante Fabio Mazzeo. La Commissione Accordi Economici della Lnd aveva accolto il suo reclamo, riconoscendogli un credito di oltre 56mila euro.

Una forte “mazzata” per il club, chiamato a ripianare pendenze create dalle precedenti proprietà. Ma quella di Mazzeo non è l'unica, tenendo conto che la dirigenza rossonera ha chiuso anche i conti con l'ex difensore Santiago Morero e lo farà entro le prossime ore con l'altro difensore Saporito.

Intanto, in campo il tecnico Sandro Erra è costretto ancora a fare i conti con le assenze in vista dell'ostica trasferta con il Brindisi. Oltre ai lungodegenti Mansi e Basanisi, l'allenatore dei molossi dovrà rinunciare anche all'attaccante Talamo, unica alternativa “over” in prima linea a Maletic e Caso Naturale. Le buone nuove riguardano i rientri da squalifica degli under Menichino, Fusco e Schiavella.