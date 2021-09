Nocerina, risolta la grana stadio: prevendita per la gara col Brindisi

La Nocerina non sarà costretta all'ennesimo trasloco provvisorio. La gara con il Brindisi, in programma domenica alle 15, si giocherà regolarmente al San Francesco. Risolto in tempi rapidi il problema relativo al funzionamento del circuito di videosorveglianza, messo in evidenza dal Commissariato di Nocera Inferiore nei giorni scorsi.

Dunque, molossi in campo nello stadio di casa con la presenza dei tifosi. La società ha aperto la prevendita dei biglietti per i settori Tribuna Laterale, Curva Sud e Curva Nord (settore Ospiti). I sostenitori di casa possono acquistare i tagliandi presso i due punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Nella giornata di domenica, vendita aperta anche presso il bar Bristot (di fronte all'ingresso dell'ospedale Umberto I).

Il costo dei biglietti è di 5 euro (+1 per diritti di prevendita) per la Curva Sud, 10 euro (+1) per la Tribuna Laterale e 10 euro (+2) per il settore ospiti. Per l'accesso allo stadio, al solito, sarà obbligatorio esibire il Green Pass ai varchi di ingresso.

Intanto la squadra prosegue negli allenamenti in vista dell'impegno domenicale. Lunga la lista di assenti per mister Cavallaro. Oltre a Mazzeo - impiegabile a partire dal 6 ottobre prossimo -, il tecnico dovrà rinunciare agli indisponibili Donida, Bovo, Cuomo, Gallo e Pietroluongo.