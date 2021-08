Nocerina, il ritorno di Felice Simonetti: pre-ritiro a Nocera Superiore, poi Angri

La Nocerina ha ufficializzato questa mattina il tesseramento dell'attaccante Felice Simonetti. Per il centravanti classe 1994 si tratta del secondo ritorno in maglia rossonera, dopo l'esperienza nel settore giovanile, culminata con l'esordio in Serie C nel 2013-2014 e quella in Serie D nel 2018-19, condita da 10 gol in 32 presenze.

L'attaccante di Nola ha giocato nelle ultime stagioni con Turris, Gelbison e Aversa, sempre in Serie D. In precedenza una doppia prolifica annata in Eccellenza, con la squadra della sua città e con il Casoria, con ben 36 gol realizzati nel massimo campionato regionale. Questa mattina Simonetti, insieme al suo agente Maurizio De Rosa, ha incontrato la società per la firma del nuovo accordo.

Intanto, la squadra da questa mattina lavorerà al Wojtyla di Nocera Superiore per un breve pre-ritiro. Dal 16 agosto in poi, invece, ci si trasferirà di nuovo al Novi di Angri, già quartier generale dei molossi nella scorsa stagione.