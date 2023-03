Nocerina, il ritorno di Pino Iodice: Erra prova l'undici anti-Altamura

La Nocerina ha ufficializzato il ritorno di Pino Iodice nel ruolo di direttore generale. L'esperto dirigente ha già lavorato per i colori rossoneri nella terza esperienza in Serie B dei molossi e fino al 2013, l'anno in cui ci fa l'esclusione del club dal calcio professionistico dopo il derby farsa dell'Arechi contro la Salernitana.

Tante le esperienze dirigenziali nel calcio campano. Ercolanese e Campania Puteolana in Serie C, prima di passare in Serie B alla Salernitana guidata dalla famiglia Soglia. L'ulteriore salto di qualità ci fu in seguito, quando ottenne l'incarico di segretario generale del Napoli, dal 1991 al 1997. A seguire, ulteriori esperienze nell'entourage dirigenziale di Savoia, Acireale, Taranto, Gallipoli, Pro Patria, appunto Nocerina e Ischia.

Si tratta di un nuovo tassello organizzativo che va a completare l'opera di "restyling" societario avviata da qualche mese con il cambio di proprietà del club.

In campo, intanto, mister Erra è sempre costretto a fare i conti con le assenze per preparare la partita esterna di Altamura. Con Basanisi e Mansi ancora lontani dal pieno recupero, nella seduta di allenamento odierna hanno svolto lavoro differenziato il portiere Stagkos, il centrocampista Flora e l'attaccante Talamo.