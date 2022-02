Nocerina, il ritorno del tifo organizzato: il 2 marzo si recupera contro il Brindisi

Il cambio ai vertici della società riporterà al San Francesco il tifo organizzato della Nocerina. In occasione della gara interna contro il Rotonda terminerà dunque lo sciopero a oltranza degli ultrà, in segno di aperta protesta contro l'ex presidente Paolo Maiorino.

Era iniziato nello scorso mese di novembre e nel mirino dei supporters finirono anche l'allora direttore sportivo Riccardo Bolzan (oggi all'Athletic Carpi dopo le dimissioni dall'incarico a Nocera) e il tecnico Giovanni Cavallaro. La scintilla scoccò con la clamorosa sconfitta subita ad Alberobello contro il Fasano.

Oltre alle partite disertate in casa e successivamente anche in trasferta, si passò a eloquenti striscioni affissi per le strade delle due Nocera, a confermare un clima a dir poco rovente. Ma l'avvento di Giancarlo Natale alla guida del club ha calmato le acque e da domenica, contro il Rotonda, si tornerà a sentire i cori nella Curva Sud dello stadio San Francesco.

Intanto, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato nuove date per i recuperi delle gare non disputate nei vari gironi fino allo scorso weekend. Il match Brindisi-Nocerina, saltato domenica scorsa per la presenza di 6 casi Covid nel club pugliese, si giocherà mercoledì 2 marzo prossimo, con fischio d'inizio alle 14.30.