Nocerina, col Rotonda out Mazzeo: Cavallaro recupera Bruno e Cuomo

Nocerina attesa dalla prima casalinga dopo il passaggio di consegne in società. Al San Francesco arriva il Rotonda e tornerà in Curva Sud il tifo organizzato per sostenere in campo i molossi. Non c'è stata comunque la corsa al biglietto, almeno fino alla giornata di oggi. Segno che il clima di moderata fiducia nei confronti del nuovo presidente Giancarlo Natale non si è ancora tradotto in un massiccio ritorno di supporters allo stadio.

In campo mister Cavallaro non potrà contare ancora sull'infortunato Mazzeo, che ne avrà ancora per un po' prima di poter rientrare in campo. Più ombre che luci sulla nuova esperienza in rossonero dell'attaccante ex Potenza e Salernitana, che non ha certo fornito l'apporto che tutti si attendevano. A causa anche di problemi fisici che ne hanno sicuramente minato il rendimento.

Importanti i rientri del difensore Bruno e del centrocampista Cuomo, due importanti pedine nello scacchiere del tecnico palermitano. Tra i 21 convocati per domani c'è anche l'attaccante Riccio, unico volto nuovo di una sessione di mercato in cui la società avrebbe dovuto integrare - almeno numericamente - l'organico a disposizione di Cavallaro.