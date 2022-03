Nocerina-San Giorgio 2-0: quinta vittoria consecutiva

La svolta societaria ha messo le ali alla Nocerina. I molossi battono 2-0 il San Giorgio e centrano la quinta vittoria consecutiva, che vuol dire ritorno in zona playoff e possibilità - in occasione del recupero con il Brindisi - di scavalcare pure il Fasano al quarto posto in classifica.

La squadra di mister Cavallaro chiude i conti nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Il difensore Scrugli, primo volto nuovo ingaggiato dalla nuova società, ha trovato il suo primo sigillo con la maglia rossonera al 31'. Dopo 6 minuti è stato Dammacco a realizzare il raddoppio che è valso 3 punti di platino per l'undici del presidente Giancarlo Natale.

Il 2-0 all'intervallo rispecchia l'andamento di un primo tempo in cui la Nocerina ha di fatto gestito il match. Nella ripresa il San Giorgio ha tentato di reagire, ma ha trovato un Venditti ancora una volta pronto e reattivo nelle due migliori chance confezionate da Caprioli su punizione e da Varela.

Ulteriore nota lieta tra le fila rossonere, il ritorno in campo di Mazzeo, subentrato a Vecchione nell'ultimo quarto di gara. Un'iniezione di fiducia per l'attaccante ex Potenza che, falcidiato nelle ultime settimane dai postumi del Covid, ha finalmente ritrovato il campo in gara ufficiale e sarà sicuramente utile, in termini di qualità ed esperienza, nel rush finale del torneo.