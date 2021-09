Nocerina, 3 reti al San Marzano: un gol per tempo per i rossoneri

Tre tempi da 30 minuti ciascuno per il test match odierno tra la Nocerina e il San Marzano. La formazione rossonera vince col punteggio di 3-1, seppur con un rigore contestato e con il terzo gol viziato da un netto fuorigioco di partenza di Talamo.

Al netto di punteggio e recriminazioni dei blaugrana di mister Pirozzi, la gara ha offerto diversi spunti interessanti su entrambi i versanti. Con alcune individualità ben oltre la sufficienza sia per la Nocerina che per il San Marzano. Per i molossi l'avvio di stagione è ancora relativamente lontano, non essendo ancora stati ufficializzati gironi e calendari di Coppa Italia e campionato.

Molto combattuta la sgambatura odierna. Le reti sono distribuite nelle tre frazioni. Nel primo tempo Nocerina in vantaggio con Gallo, che sfrutta una disattenzione della retroguardia del San Marzano sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa, al quarto d'ora l'arbitro concede un generoso penalty per uno scontro in area tra i due terzini Dentice e Rizzo, con il primo che resta infortunato ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Dal dischetto Simonetti fa 2-0, pochi minuti prima che Lettieri, ex di turno, accorci le distanze.

Nella terza e ultima frazione è Talamo a firmare il tris, scattando in evidente fuorigioco sul versante destro e battendo D'Agostino in uscita. Qui di seguito le formazioni schierate dai due tecnici nella prima frazione.

Nocerina: Al Tumi, Rizzo, Donida, Garofalo, Gallo, Chietti, Donnarumma, Vecchione, Menichino, Simonetti, Palmieri, Gallo. All.: Cavallaro

San Marzano: Palladino, Napolitano, De Bellis, Chiariello, Dentice, Colarusso, Lettieri, Fernando, Marotta, Meloni, Spinola. All.: Pirozzi