Nocerina, Sannino contento del gruppo: «La squadra ha già un'idea di gioco»

«Mi ha fatto piacere vedere in campo una squadra che ha già un'idea di gioco e una logica». Così Beppe Sannino commenta il test match disputato dalla sua Nocerina contro la Turris. Non una squadra perfetta, ma di sicuro positiva nella prestazione.

«Veniamo da 20 giorni di preparazione, mi interessava vedere l'approccio e quanto i calciatori fossero capaci di esprimersi nell'insieme. Sono convinto che questi ragazzi non sbaglieranno mai l'atteggiamento in campo, che daranno sempre battaglia e avranno sempre voglia di fare la partita».

Sannino sgombra il campo da continue indiscrezioni di mercato. L'innesto del difensore centrale Magri, ufficializzato ieri prima della gara, dovrebbe dunque essere l'ultimo acquisto della sessione estiva del calciomercato dei molossi.

Una piccola frecciatina all'amministrazione comunale a margine della conferenza stampa post-partita. «Nocera è una piazza di grandi tradizioni, ma a volte ci si perde in un bicchier d’acqua. Con la Turris abbiamo dovuto chiedere di smettere un po’ prima perché non sono stati accesi i riflettori e a un certo punto non si vedeva più nulla in campo».

Intanto, venerdì 12 agosto prossimo la Nocerina sosterrà un nuovo test match al San Francesco. I ragazzi di Sannino affronteranno il Napoli Primavera, con fischio d'inizio alle 18. Da oggi è anche aperta la prevendita per la gara con gli azzurrini. I prezzi vanno dai 6 euro della Curva ai 13 euro della Tribuna Laterale. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, presso la Goldbet di Casolla e nel solo giorno della gara, a partire dalle ore 17, anche presso il Bar Bristot nei pressi dell'ospedale Umberto I.