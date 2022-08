Nocerina, Sannino contento a metà: da domani la campagna abbonamenti

«Siamo ancora in lavoro di preparazione e ben vengano ora gli errori e i problemi». Beppe Sannino non boccia la Nocerina vista all'opera contro il Napoli Primavera. L'opera di ricostruzione del gruppo, completamente rinnovato rispetto alla seconda stagione, procede con qualche intoppo fisiologico, «ma anche queste cose fanno parte di un processo di crescita».

Il tecnico dei molossi ha sottolineato che «la squadra ha dimostrato di aver comunque sempre voglia di giocare e che chiunque entri in campo sa quello che deve fare. Sono moderatamente soddisfatto perché anche con il Napoli Primavera i ragazzi hanno dimostrato grande voglia di fare».

Non si sbilancia sul girone, ma entra in tackle su tutte le situazioni che stanno tenendo in bilico Lega Pro e Serie D in merito a esclusioni e riammissioni. «Per me il calcio è fatto di regole e se non le rispetti sei fuori, senza se e senza ma». Poi la stoccata sulle due gare sospese per oscurità: «In primo luogo non ci facciamo una bella figura - ha sottolineato Sannino - e anche dal mio punto di vista diventa difficile gestire l’impiego dei calciatori. Se ho previsto per alcuni che giocassero 45 minuti, vado in difficoltà se la gara si ferma molto prima per altri problemi».

Intanto la società ha reso noto che da domani partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2022-23. Qui di seguito i prezzi per le tessere e per i tagliandi delle singole gare nei diversi settori:

Abbonamento Curva 90,00 euro

Biglietto curva 7,00+1,00 euro

Abbonamento Distinti 140,00 euro

Biglietto distinti 10,00 +1,00 euro

Abbonamento Tribuna laterale 190,00 euro

Biglietto tribuna laterale 13,00+1,00 euro

Abbonamento tribuna centrale 260 euro euro

Biglietto tribuna centrale 19,00+1,00 euro

Abbonamento sostenitore tribuna Vip 500,00 euro

Biglietto singolo non in vendita

Abbonamento tribuna laterale ridotto donne e ragazzi dai 7 ai 14 anni 100,00 euro

Biglietti 8,00+1,00 euro

Abbonamento distinti ridotto donne e ragazzi dai 7 ai 14 anni 80,00 euro

Biglietti 6,00 +1,00 euro

Abbonamento curva ridotto donne e ragazzi dai 7 ai 14 anni 50,00 euro

Non ci saranno per questo settore biglietti ridotti

Biglietti ridotti ragazzi e donne saranno disponibili solo in prevendita .

Per i bambini fino a 6 anni ingresso gratis