Nocerina, Sannino contento a metà: «Rammarico per come è andata»

«C’è del rammarico perché avremmo potuto andare sul 2-0, anche se a essere onesti dico che nella prima mezz’ora non ho visto la squadra in campo come avrei voluto». Beppe Sannino non arriva a sorriso pieno nella sala stampa del San Francesco. La sua Nocerina non l'ha pienamente soddisfatto nella gara con il Francavilla, ma un'attenuante prova a trovarla sull'approccio non perfetto della prima metà di gara.

«Alla prima partita in casa i ragazzi hanno forse sentito la responsabilità di giocare davanti ai propri tifosi. Nel secondo tempo è andato tutto meglio, ma l’espulsione ha poi cambiato la partita. Portiamoci a casa un punto ma dopo questa partita ho capito meglio con chi posso andare a giocare. Mi tengo buona una parte del secondo tempo, la voglia di soffrire, ma sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più».

Sul parapiglia finale non si pronuncia, pur sottolineando l'ingenuità di Basanisi, «perché deve capire che ora gioca al sud, qui l’avversario ti stuzzica e tu devi essere bravo a non cadere nella trappola».

In tema calciomercato il tecnico non si sbilancia, demandando alla società ogni commento sull'organico allestito per questa stagione: «Siamo un gruppo di ragazzi straordinari. Non è detto che chi più spende più vince e in carriera ho visto anche vincere squadre che non avevano speso tantissimo ma che sono cresciute cammin facendo».