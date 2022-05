Nocerina-Sannino, il giorno della firma: biennale per l'allenatore di Ottaviano

Giuseppe Sannino sarà l'allenatore della Nocerina per le prossime due stagioni sportive. Il tecnico ha firmato nel tardo pomeriggio di oggi l'accordo con la società rossonera, rinviando però la presentazione ufficiale al prossimo rientro in Italia del presidente Giancarlo Natale.

«Ci tenevo a salutare la piazza dopo aver formalizzato l'accordo - ha esordito il nuovo tecnico dei molossi -. Oggi però c'è ancora una stagione da concludere, speriamo nel migliore dei modi. Ed è dunque giusto ritrovarci all'inizio formale della prossima annata, insieme alla società e ai tifosi».

Piglio deciso, mister Sannino si è prestato a qualche scatto fotografico prima di lasciare lo stadio San Francesco. Negli ultimi giorni ha soggiornato in zona per iniziare a pianificare il futuro insieme all'amministratore Nunzio Grasso e soprattutto a Nunzio Zavettieri. Quest'ultimo, ex allenatore del Bari, assumerà il ruolo di responsabile dell'area tecnica della Nocerina e anch'egli ha sottoscritto un accordo biennale con il club del presidente Natale.