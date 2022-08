Nocerina, Sannino bacchetta la squadra: giovedì ultimo test prima della Coppa

«Teniamo il buono visto in campo nel primo tempo, ma sappiamo che abbiamo ancora tanto da lavorare». Questa l'analisi di Beppe Sannino al termine dell'amichevole persa dalla sua Nocerina contro la Gelbison. Punteggio finale di 3-1 per i vallesi, con i molossi bravi nel primo tempo a tenere il campo, ma in netta involuzione nella ripresa dopo la consueta girandola di sostituzioni.

«Ho visto un ottimo primo tempo - ha aggiunto l'allenatore rossonero -, durante il quale abbiamo anche avuto qualche occasione per fare gol. Peccato invece per il secondo tempo, in cui ho visto tante ombre da analizzare. Dobbiamo migliorare e soprattutto comprendere che diventa difficile giocare se non si ha la giusta cattiveria agonistica».

Per Sannino occorre «crescere in fretta perché a breve inizieranno le partite ufficiali. Voglio che si facciano trovare pronti non solo i calciatori che partono titolari, ma anche quelli che entrano a darci una mano in seguito».

Giovedì pomeriggio - fischio d'inizio alle 17 - i molossi ospiteranno il San Marzano (Eccellenza girone B) allo stadio San Francesco. Sarà l'ultimo test precampionato prima dell'avvio ufficiale della stagione. Domenica 28 agosto la Nocerina sarà ospite del Sorrento nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Un banco di prova importante per comprendere le reali condizioni della squadra in vista del campionato.