La vittoria manca ormai da un mese esatto, dal blitz di Formia. Da allora, cinque pareggi consecutivi per il Savoia, tre dei quali (tutti a reti inviolate) maturati nel corso della gestione Chianese. A distanza di poco meno di venti giorni dal ribaltone tecnico, non si è dunque ancora innescata – per lo meno sul piano dei risultati – quella netta inversione di tendenza auspicata dalla società, indispensabile per continuare a cullare il sogno promozione. E così, al termine del derby del Novi contro i molossi, complici i successi di Muravera e Carbonia, il bianchi si ritrovano addirittura fuori dalla zona playoff, mentre – al netto della sfilza di recuperi in programma – il Latina accenna alla prima fuga verso la C. pontini adesso a +5 sulla seconda e +8 sugli oplontini.

A margine del derby del Novi, mister Chianese alimenta fiducia ed ottimismo. «Abbiamo disputato una grande gara, onorando la maglia fino alla fine. Siamo venuti qui a dettare il gioco contro una squadra forte e di spessore, peccato perché volevamo i tre punti e credo che li avremmo meritati. Anche oggi abbiamo giocato con intensità, quindi portiamo a casa la prestazione. Sarebbe stato bello regalare una gioia alla nostra proprietà e ai nostri splendidi tifosi. La squadra gioca e crea occasioni, adesso purtroppo gira in questo modo e dispiace. Dobbiamo continuare a lavorare con abnegazione, impegno e credere in ciò che facciamo».

Quindi capitan Poziello. «C’è rammarico, ma solo per i risultati, perché produciamo una gran mole di gioco e ci manca solo il gol. Arriviamo facilmente negli ultimi metri, ma dobbiamo essere necessariamente più precisi, perché nel calcio conta solo il risultato». Amara la sua constatazione: «Il pareggio che non serve a nessuna delle due squadre e ci allontana ancora dalla vetta. Non subire reti è certamente positivo, ed è merito di tutta la squadra, però l’obiettivo è tornare quanto prima a vincere. Peccato, perché intanto la vetta si allontana, però abbiamo l’obbligo di crederci sempre, ci sono tantissimi punti ancora disposizione».

