Termina a reti inviolate il derby tra Nocerina e Savoia, valido per la diciannovesima giornata nel girone G di Serie D. Tra le due contendenti, sono i rossoneri a poter recriminare per due legni colpiti e per alcune nitidissime opportunità sprecate a tu per tu con l'estremo oplontino.

Di conto, i bianchi di Torre Annunziata prolungano a quattro gare di fila il digiuno del gol, nonostante il potenziale offensivo a disposizione di Chianese. Una sola conclusione nello specchio della porta da parte degli oplontini, alla mezz'ora della ripresa con Scalzone. A dispetto di un primo tempo in cui il Savoia si è fatto vivo dalle parti di Volzone al 13' con una sassata dello stesso Scalzone dai 18 metri finita alta e una punizione di Sorrentino deviata dalla barriera in corner.

A metà della prima frazione la Nocerina colpisce il primo legno con Diakité, che si ripete dopo il palo clamoroso colpito contro la Vis Artena: a portiere battuto, il colored di testa devia sulla spizzata di De Iulis ma non trova sostegno dalla dea beandata.

Nel primo quarto d'ora della ripresa i molossi sprecano due ghiottissime opportunità. Al 7' Katseris cincischia troppo, la sua conclusione viene smorzata da un difensore, ma De Iulis a porta sguarnita centra un difensore ospite. Al 12' ancora Katseris ha tutto il tempo di mirare di testa, ma alza incredibilmente la mira. Al 21' secondo legno di giornata per la Nocerina con Donida, che scheggia la traversa sugli sviluppi di un corner. Nel finale Manca si immola a centro area su un pericoloso cross basso di Cuomo per l'accorrente De Iulis.

In classifica il pareggio scontenta entrambe le formazioni, ricacciate fuori dal trenino playoff dalle concomitanti vittorie di Muravera e Carbonia.

