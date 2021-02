Sasà Sandomenico potrebbe fare il suo esordio dal 1' con la maglia della Nocerina nel derby di domani con il Savoia. Dopo la prima presenza nella sfortunata gara interna con la Vis Artena, l'attaccante “tascabile” rossonero potrebbe soffiare il posto a Dammacco, apparso un po' appannato nell'ultima uscita di campionato.

Ampia libertà di movimento per Sandomenico, che partirà da intermedio a sinistra accanto al playmaker Donnarumma, ma di fatto dovrebbe agire da trequartista puro, evitando di dare punti di riferimento alla retroguardia degli oplontini.

Non sarà dunque una Nocerina attendista quella che affronterà la corazzata di patron Mazzamauro, che in estate e nella sessione invernale di mercato non ha badato a spese per allestire una squadra pronta a puntare alla promozione diretta in Serie C.

Mister Cavallaro non snaturerà la sua idea di gioco, né il sistema tattico da opporre ai bianchi di Torre Annunziata. Possibile anche un ritorno tra i titolari del centravanti De Iulis accanto a Diakitè, per restituire ulteriore peso alla prima linea rossonera. A fargli posto inizialmente dovrebbe essere Manoni, che offrirà comunque al tecnico dei molossi un'alternativa importante per cambiare il volto della squadra a partita in corso.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati stilato da Cavallaro per il sentito derby in programma domani, alle 14.30, allo stadio Pasquale Novi di Angri.

PORTIERI: Cappa (2000), Scarpati (2002), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Manoni (1997), Petito (2002), Pisani (2001),Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), Diakitè (1993), Improta (1984), Martinelli (2000), Sandomenico (1990)



