È scattata la prevendita dei tagliandi che il Gladiator ha messo a disposizione dei tifosi della Nocerina, in vista della trasferta dei rossoneri al Mario Piccirillo. Il settore ospiti dello stadio di Santa Maria Capua Vetere può contenere un massimo di 300 sostenitori.



I supporters molossi che vorranno assistere al match potranno acquistare i biglietti presso i punti Futuransa delle due Nocera, al costo di 7 euro. Previsto per le donne un tagliando "ridotto" al costo di 5 euro, mentre sarà concesso ingresso gratuito agli under 14. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente presentando un documento di identità e non sarà possibile effettuare il cambio di nominativo.



La squadra del duo tecnico Esposito-Cavallaro ha ripreso questa mattina a Sarno il lavoro in vista del match coi sammaritani. Il lungodegente Stellato ha sostenuto un allenamento differenziato. Ancora out Di Lollo, mentre si attendono gli esiti degli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero per l'attaccante esterno Carrafiello.



Nota di colore a margine: il cambio sulla panchina rossonera ha privato l'ex allenatore Nello Di Costanzo di una giornata da amarcord. Alla guida dei nerazzurri di Santa Maria Capua Vetere, infatti, il trainer acerrano vinse il campionato di Serie D nella stagione 2001-2002. © RIPRODUZIONE RISERVATA