Nocerina, scatta oggi il pre-ritiro: altri tre volti nuovi in rossonero

Scatta oggi il pre-ritiro della Nocerina per il campionato di Serie D 2022-23. Il tecnico Beppe Sannino avrà a disposizione 28 calciatori, in gran parte under, che al momento costituiscono il roster dei molossi. Non ci sono nomi altisonanti, eccezion fatta per tre atleti che nella scorsa stagione hanno vinto il campionato di Serie D.

Nel corso della conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi, il responsabile dell'area tecnica Nunzio Zavettieri non si è sbottonato sugli obiettivi che la società s'è prefissata, limitandosi a parlare di un roster di calciatori funzionali alle idee del nuovo allenatore.

Sannino avrà uno staff di quattro collaboratori. Il suo vice sarà Francesco Favasuli, alla sua prima esperienza da allenatore dopo una lunga carriera da calciatore, con tappa principale alla Cavese. Il preparatore atletico sarà Roberto Rippa, che ha conseguito abilitazione Figc a inizio 2021 e in precedenza ha ricoperto lo stesso ruolo alla Juve Stabia e all'Ercolanese. L'allenatore dei portieri sarà l'esperto Silvio Somma, con un passato negli staff di Juve Stabia, Gragnano, Gladiator e, nella scorsa stagione, Sant'Agnello in Eccellenza. Il match analyst sarà Antonio Faiella.

Tre gli acquisti in ordine di tempo ufficializzati nelle ultime 24 ore. Il portiere Paolo Recchia, classe 2003, cresciuto nel vivaio del Pescara prima dell'esperienza tra i pali del Trapani nella scorsa stagione. L'attaccante esterno Mahamadou Balde, classe 2004, con esperienze nel settore giovanile del Barcellona. Il centravanti Michele Scaringella, classe 1995 che ha contribuito con 8 reti alla vittoria del campionato del Giugliano nel girone G di Serie D, totalizzando 33 presenze tra regular season e poule scudetto.

Qui di seguito l'elenco completo della rosa a disposizione di mister Sannino, ruolo per ruolo.

Portieri: Recchia (2003), Stagos (2002), Troiano (2004)

Difensori: Chernet (2004), De Marino, Diniz (2003), Dorato (2005), Garofalo, Menichino (2002), Gomes (2004), Villani (2004)

Centrocampisti: Barone (2004), Basanisi, Chietti (2003), Gaudino (2005), Giacomarro, Liguori (2005), Saccoccio (2004), Sellitti (2004)

Attaccanti: Amarante (2005), Balde (2004), Falzone (2004), Mancino (2001), Mincica, Scaringella, Settembrini (2004), Talamo, Valentini