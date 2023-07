Nocerina, scatta il precampionato: squadra a lavoro al San Francesco

Primo giorno di lavoro per la nuova Nocerina di mister Gianluca Esposito. I molossi si sono ritrovati allo stadio San Francesco per iniziare la preparazione fisica in vista del campionato di Serie D 2023-24.

La squadra si è ritrovata quasi al completo, in attesa che la dirigenza inserisca in gruppo un altro difensore centrale di esperienza e che il tecnico valuti il folto gruppo di under che già nella passata stagione hanno indossato il rossonero tra prima squadra e Juniores Under 19.

Tra questi figurano i vari Troiano, Gaudino, Dorato, Fusco, Boccia, Gallo e Sirico.

Tra confermati e nuovi acquisti, il gruppo annovera altri ventidue atleti.

Si tratta di Basanisi, Citarella, Crasta, Di Palma, El Bakhatoui, Vecchione, Fontana, Garofalo, Liurni, Caccavallo, Uliano, Magliocca, Mazzei, Murtas, Parravicini, Piccioni, Poziello, Rossi, Tuninetti, Manzo, Fantoni e Venturini.

I rossoneri resteranno a lavoro in sede per i prossimi giorni, poi dal 31 luglio al 13 agosto si trasferiranno a Mercogliano dove il precampionato prevedrà anche qualche amichevole che la società comunicherà nelle prossime ore.