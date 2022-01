Nocerina, scatta lo sciopero dei calciatori: società inadempiente, salta l'allenamento

Toccare il fondo e provare a scavare per fare ancora peggio. Sembra essere questo l'obiettivo stagionale della Nocerina edizione 2021-22. Il club sta ampliando una collezione di figure barbine, avviata già da diverso tempo: la pioggia di vertenze da parte di ex tesserati; l'incredibile tracollo con il Fasano; un'ammenda per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro; il coro «presidente paga gli stipendi» intonato dai calciatori al termine di un paio di partite, ben udito da ufficiali di gara, avversari e pubblico presente.

E un'altra pagina nera è arrivata questa mattina, con la protesta dei calciatori contro la società inadempiente. Gli atleti si sono ritrovati al Pasquale Novi di Angri, ma hanno deciso di non allenarsi e rientrare a casa, in aperta polemica con il presidente Paolo Maiorino che non ha onorato tutti gli impegni economici previsti.

La protesta di questa mattina potrebbe avere un seguito anche nei prossimi giorni, qualora il massimo dirigente non dovesse corrispondere al più presto gli stipendi ai calciatori. Questi ultimi, tuttavia, non ricavano certo una “pubblicità” positiva da questa vicenda, essendo già al secondo sciopero stagionale dopo quello inscenato alcune settimane fa.

Anche considerando il fatto che, pur in caso di rottura definitiva con la società, non ci sarebbe per nessuno dei tesserati “over” la possibilità di trasferirsi altrove, vista la chiusura della “finestra” invernale del calciomercato.