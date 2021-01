Sconfitta di misura in pieno recupero per la Nocerina, che cede il passo al Muravera proseguendo nel trend negativo lontano dalle mura amiche. Quarta sconfitta su sei incontri esterni per i rossoneri, che ancora una volta sembrano la copia sbiadita della squadra che si vede nei match casalinghi.

La decide il capitano Vignati al 93', evidenziando ancora una volta i soliti problemi per la formazione di Cavallaro, spesso in difficoltà sulle palle alte da calci piazzati.

Poco o nulla in fase conclusiva, con gli attaccanti che arrivano raramente al tiro senza mai centrare lo specchio della porta. Più impegnato invece l'estremo rossonero Volzone, bravo nel primo tempo a opporsi alle conclusioni di Loi e Geroni, ripetendosi ancora a inizio secondo tempo, sul colpo di testa dell'esperto Moi - difensore ex Salernitana - sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Nocerina manca dunque il possibile aggancio provvisorio alla vetta della classifica, dovendo pure fare i conti con gli infortuni di Katseris e Morero, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Mercoledì si torna di nuovo a casa, al cospetto della rinnovata Afragolese di mister Squillante, che ha esordito con un ko casalingo sulla panca rossoblu.

