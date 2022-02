Nocerina, in difesa l'esperto Scrugli: la prevendita per il derby col Sorrento

La Nocerina ufficializzerà domani il tesseramento di un nuovo difensore. Si tratta del terzino Andrea Scrugli, classe 1992, attualmente svincolato ma con una lunga esperienza tra i professionisti. Cresciuto nel vivaio della Vibonese, con la formazione calabrese ha esordito in Serie C2 nella stagione 2009-10, prima di passare in prestito al Benevento in terza serie.

In carriera, sempre in Serie C, ha indossato anche le casacche di Prato, Fidelis Andria, L'Aquila, Akragas, Trapani, Triestina e Sambenedettese. Il difensore sarà da domani a disposizione del tecnico Giovanni Cavallaro, in vista del prossimo appuntamento contro il Sorrento.

Per il derby di domenica al San Francesco è intanto scattata oggi la prevendita dei biglietti presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Superiore e Goldbet Casolla. Riaprirà anche il settore Distinti (10 euro) oltre alla Tribuna (13 euro) e alle curve (7 euro). Nella giornata di domenica, a partire dalle 12 i tagliandi saranno in vendita anche presso il bar Bristot di fronte all'ospedale Umberto I.