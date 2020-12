La Nocerina ha ripreso oggi gli allenamenti dopo la breve pausa natalizia. Il gruppo si è ritrovato ad Angri, dove ha sostenuto una seduta di lavoro sulla forza, prima della parte dedicata alla tattica.

In un primo momento, la società aveva programmato doppie sedute al San Francesco per i prossimi due giorni. Tuttavia, gli interventi di manutenzione al manto erboso programmati dal Comune hanno costretto la squadra a ripiegare ancora sul sintetico del Novi per soli allenamenti pomeridiani.

Giorni di festa ridotti all'osso per i molossi, in vista del tour de force alla ripresa del campionato. Dal 6 al 17 gennaio, la squadra di Cavallaro scenderà in campo per quattro gare ufficiali, compreso il recupero con il Sassari Latte Dolce. Sarà dunque d'obbligo farsi trovare fisicamente pronti, così da permettere al tecnico anche un ampio turnover, visto che si giocherà appunto ogni tre giorni.

In chiave mercato, la società al momento è in standby, impegnata più che altro a rintuzzare gli “attacchi” di altri club che hanno messo gli occhi su Diakité.





