Nocerina, sembra tornato il sereno: Cavallaro resta, si dimette il diggì

Stato di calma apparente in casa Nocerina. Il burrascoso rientro dalla trasferta di Fasano, ma soprattutto il lunedì di grandi incertezze sul piano tecnico non hanno prodotto alcuna rivoluzione tra le fila rossonere. Da registrare solo le dimissioni del direttore generale Carmine Passaro, poi nessuna novità.

Questa mattina allo stadio Novi di Angri dirigenza, squadra e staff tecnico hanno avuto un lungo faccia a faccia che ha prodotto forse una tregua più che un armistizio. Nella giornata di ieri il presidente spingeva per le dimissioni del tecnico, che non ha invece mai pensato di rassegnarle.

Si è dunque ripreso a lavorare in vista della prossima partita. Domenica la Nocerina sarà di scena in un San Francesco con ancora meno paganti delle ultime uscite di campionato. La figuraccia contro il Fasano ha definitivamente fatto rompere il rapporto anche con la tifoserie organizzata, sempre più in contestazione. Ormai non contro il solo presidente, ma pure contro allenatore e calciatori.

Un clima non certo ideale per provare a scacciare la crisi, soprattutto perché arriverà un Lavello in piena corsa per le primissime posizioni e a digiuno di vittorie esterne da oltre un mese. Toccherà dunque comprendere come ritrovare innanzitutto tranquillità all'interno dello spogliatoio. Per evitare di assistere a un altro disastro come quello contro il Fasano, rimasto negli annali rossoneri come una delle sconfitte peggiori della storia del club.