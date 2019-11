Costa cara ad Antonio Calvanese la gomitata rifilata a un avversario nel finale della gara di Agropoli. Il difensore della Nocerina ha rimediato infatti una squalifica di due giornate dal Giudice Sportivo, creando qualche problema al duo tecnico Cavallaro-Esposito.



La concomitante assenza di Campanella, alle prese con un infortunio, potrebbe costringere infatti a un cambiamento di sistema di gioco rispetto alle ultime uscite, sebbene ci sia comunque a disposizione il classe 2000 Fortunato, impiegabile come terzo di difesa.



Di positivo ci sono i rientri di Carrotta e Iannini dalle rispettive squalifiche. A far loro posto dal primo minuto, rispetto alla gara di Agropoli, potrebbero essere gli under Festa ('99) e Landri ('01): il blocco dei giovani in età di Lega sarebbe infatti composto da Leone ('00), De Siena ('01), Fortunato ('00) e Sorgente ('99). © RIPRODUZIONE RISERVATA