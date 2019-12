Ultima sgambatura del 2019 per la Nocerina, che ieri ha affrontato i dilettanti della Fidelis Agro, formazione che milita nel girone G di Seconda Categoria campana. Punteggio finale di 8-0 per la formazione di mister Cavallaro, che ha visto in evidenza l'esterno “tascabile” Messina, autore di una doppietta.



Sul tabellino marcatori finale hanno apposto la propria firma anche i vari Cristaldi, Pisani, Corcione, Martinelli, Conte e Mosca. Questa mattina i molossi hanno sostenuto l'ultimo allenamento dicembrino, prima della breve pausa per i festeggiamenti di Capodanno.



Staff tecnico e atleti si ritroveranno in campo il 2 gennaio per preparare la gara esterna col Grumentum, valida per la prima giornata del girone di ritorno. Scontro diretto importante per la Nocerina: iniziare bene il 2020 può rappresentare un'ottima iniezione di fiducia, in vista di una seconda parte di campionato da affrontare al massimo delle energie mentali, per evitare la pericolosa coda dei playout. © RIPRODUZIONE RISERVATA