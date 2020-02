Missione impossibile a Bitonto. La Nocerina sarà di scena domani sul campo della capolista del girone H di Serie D, per tentare l'impresa di tornare a casa con almeno un punticino che farebbe sicuramente morale. I molossi sono impelagati in zona playout e hanno racimolato due punti nelle ultime cinque gare, fallendo l'obiettivo vittoria soprattutto negli importanti scontri diretti contro Grumentum e Nardò.



Il duo tecnico Cavallaro-Esposito avrà a disposizione anche gli ultimi due arrivati. Tra i pali potrebbe esserci addirittura l'esordio immediato per Antonio Pizzella, classe 2001, estremo difensore proveniente dall'Avellino. La scelta sarebbe dettata dalla possibilità di impiegare in attacco il '99, con Sorgente apparentemente favorito su Varriale.



L'altro nuovo acquisto della Nocerina riguarda proprio il settore offensivo. Dalla Juve Stabia è arrivato infatti Gianmaria Stoecklin, atleta classe 2002 che giunge in prestito alla corte del presidente Paolo Maiorino. © RIPRODUZIONE RISERVATA