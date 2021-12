Nocerina, sfida tra deluse a Casarano: Dammacco disponibile, ma non titolare

Due delusioni del girone H di Serie D si affrontano domani pomeriggio per il diciottesimo turno. La Nocerina, reduce dalle due figuracce consecutive contro Team Altamura e Mariglianese, dovrebbe sulla carta cercare il riscatto nel turno esterno con il Casarano.

Condizionale d'obbligo, tenendo conto delle prestazioni dei rossoneri, a dir poco abulici, negli ultimi 180 minuti di campionato. Cavallaro ha inserito tra i convocati anche l'attaccante Dammacco, sebbene sia uscito malconcio dal match di domenica scorsa contro la Mariglianese. Sul numero 98 dei molossi circolano anche voci relative a un possibile addio, ma per ora il pensiero è rivolto alla partita di domani.

Out anche Mancino, partito titolare domenica scorsa. Resterà ai box insieme ai vari Mazzeo, Pietroluongo, De Martino e Barone. La buona notizia riguarda il ritorno tra i titolari di capitan Garofalo, che andrà a sistemarsi in difesa portando Donida ad agire da quinto a destra di centrocampo in un lineare 3-5-2. Le sorti offensive della Nocerina saranno affidate a Palmieri e Talamo dal 1'.