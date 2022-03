Nocerina, si ferma la serie positiva: Cavallaro, «non una grande partita»

Si ferma a sette risultati utili consecutivi - con cinque vittorie di fila - la serie positiva della Nocerina in campionato. A Brindisi i molossi lasciano l'intera posta in palio ai padroni di casa, guidati dall'ex tecnico Nello Di Costanzo. Risultato giusto nel computo delle occasioni create dalle due formazioni, ma i molossi possono recriminare per il calcio di rigore fallito al 91' da Mazzeo.

In generale, in campo non s'è vista la stessa Nocerina grintosa vista nelle ultime uscite di campionato. Contro un Brindisi apparso più voglioso e più caparbio nel cercare il successo. Un successo che è il quinto di fila per i pugliesi, in netta risalita in classifica dopo un inizio a dir poco disastroso.

Cavallaro non ha fatto drammi a fine partita, pur sottolineando che la squadra non si è espressa ai suoi consueti livelli in termini di intensità e di gioco. Gli impegni ravvicinati, le condizioni fisiche non al top di qualche atleta e l'elevato numero di diffidati hanno costretto il tecnico rossonero a optare per un turnover che non ha tuttavia portato buoni frutti.

Non c'è comunque tempo per recriminare, perché domenica i molossi saranno impegnati in un'altra sfida importante: la Nocerina renderà infatti visita a una Casertana che sembra aver ritrovato la retta via, al netto del ko esterno subito per mano della capolista Cerignola. Un altro esame di maturità per Garofalo & Co., che potrà rendere ulteriormente l'idea di quante chance avranno i rossoneri di centrare la qualificazione ai playoff e poter puntare eventualmente al quarto posto finale.