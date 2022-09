Nocerina, si ferma anche Mancino: subito esordio in difesa per Romeo

Un problema fisico dell'ultim'ora costringerà Mancino al forfait nella gara esterna della Nocerina contro il Martina. Il classe 2001 si è infatti bloccato in rifinitura e andrà dunque a rimpinguare l'elenco degli assenti rossoneri per la delicata trasferta in Puglia.

Mancheranno infatti gli squalificati Garofalo, De Marino e Basanisi, oltre agli altri infortunati Khaleel e Giacomarro. Una lista indisponibili che costringerà il tecnico Sannino a scelte obbligate, in particolare per ciò che concerne il 2004 da schierare tra i titolari.

Il ballottaggio sarebbe tra l'esterno d'attacco Balde e il centrocampista Saccoccio, col primo al momento favorito. Quasi certo l'esordio dal 1' del neo-acquisto Romeo, che comporrà la diga centrale di difesa accanto a Magri, con Chietti e Diniz sulle fasce.

In mediana chiavi affidate ad Ambro, affiancato da Cuomo e da Mincica che agirebbe dunque da intermedio. In avanti, Talamo sembra favorito su Valentini per completare il tridente d'attacco con il già citato Balde e Scaringella.