Nocerina, si fermano Bruno e Bovo: a Gravina torna disponibile Palmieri

Doppio forfait in casa Nocerina in vista del turno infrasettimanale. A Gravina mister Cavallaro non potrà disporre del difensore Bruno e del centrocampista Bovo, entrambi titolari nella gara di domenica contro il Rotonda. I due si aggiungono al lungodegente Mazzeo, che avrà ancora tempi lunghi per un pieno recupero.

Al rientro c'è invece il giovane attaccante Palmieri, che potrebbe però non figurare tra i titolari nel match di domani. L'ipotesi di formazione più percorribile prevede l'arretramento di Vecchione nella linea difensiva a tre, accanto a Donida e Garofalo.

A centrocampo Cuomo tornerebbe titolare, affiancando Donnarumma nella zona centrale, con Esposito e Saporito a presidiare le corsie esterne. In attacco Talamo potrebbe ritrovare spazio dal 1', supportato da Dammacco e Mancino sulla trequarti.