Il Taranto domina, la Nocerina porta a casa i 3 punti. Riassunto sintetico dell'anticipo andato oggi pomeriggio in scena allo Iacovone. I molossi guadagnano punti pesantissimi in chiave salvezza, rifilando agli ionici la terza sconfitta consecutiva.



Pesantissima da digerire la gara per i padroni di casa, che recriminano per due legni colpiti da Croce, due gol annullati per fuorigioco a Genchi e Oggiano, oltre ad alcuni interventi provvidenziali dell'estremo rossonero Scolavino sugli avanti avversari.



Successo prezioso, dunque, per una Nocerina che ha salutato nei giorni scorsi i vari Iannini, Mannone, Landri e Carrafiello, accogliendo in gruppo il centravanti Cristaldi, che oggi ha fatto il suo esordio in rossonero dal primo minuto. Squadra da completare, comunque, quella affidata al duo tecnico Cavallaro-Esposito: già nelle prossime ore la società potrebbe ufficializzare nuove operazioni di mercato in entrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA