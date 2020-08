Primo giorno di lavoro “blindato” per la Nocerina edizione 2020-2021. Le prescrizioni per il Covid-19 hanno indotto la società a vietare l'accesso a tifosi e giornalisti sia nella struttura alberghiera che ospita la squadra, sia allo stadio Gigino Leo di Siano.



Esordio a porte chiuse, dunque, per la squadra del tecnico Giovanni Cavallaro che, in attesa dell'abilitazione federale, ha tenuto a battesimo un gruppo al momento ancora incompleto per il prossimo campionato. Composto in pratica da un solo confermato, il difensore Calvanese e dai nuovi acquisti ufficializzati nei giorni scorsi: Diakite, Morero, Impagliazzo, Manoni, Vecchione, Cappa, Volzone e Prevete.



La società non ha ritenuto opportuno, almeno fino a oggi, diramare una lista ufficiale dei convocati per il ritiro. © RIPRODUZIONE RISERVATA