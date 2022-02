Nocerina, nove punti in sette giorni: Sorrento sconfitto 3-0 al San Francesco

Nove punti in sette giorni e netto rilancio delle ambizioni stagionali. La Nocerina batte con pieno merito il Sorrento, ritrovando anche definitivamente il feeling con i tifosi. Al San Francesco termina 3-0 per i molossi davanti a 1600 spettatori paganti, un dato numerico che non si vedeva da un bel po' di tempo nei turni casalinghi della Nocerina.

A referto una doppietta di Dammacco, intervallata dal bel colpo di testa di Donida all'alba della seconda frazione di gioco. Del Sorrento c'è poca traccia, soprattutto nel primo tempo quando c'è lavoro per Venditti solo su punizione di Tedesco al 45'.

La Nocerina mette in ghiaccio i tre punti poco prima del 60', puntando poi esclusivamente a gestire risultato ed energie, visti i tre impegni ravvicinati in una sola settimana. Nel finale un'altra punizione, stavolta di Ripa, trova ancora pronto Venditti alla respinta.

Successo meritato per l'undici di Cavallaro, che ha finalmente ritrovato la strada giusta e può mettere nel mirino anche il trenino playoff.