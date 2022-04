Nocerina, squalificato lo stadio: stop di tre turni anche a Cavallaro

Una vera e propria stangata quella che il giudice sportivo ha inflitto alla Nocerina dopo la gara persa in casa contro il Fasano. La società dovrà versare un'ammenda di 2.000 euro, ma soprattutto giocare a porte chiuse il prossimo turno casalingo.

Nel dispositivo si fa riferimento alla condotta dei sostenitori rossoneri che, «nel corso del primo tempo, hanno lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell'allenatore della società ospitata». La sanzione è frutto anche di una condotta recidiva da parte dei tifosi della Nocerina.

In virtù di ciò, dovrebbe saltare la prevista gara in notturna contro il Nola, in programma nel giorno di Giovedì Santo, per la quale ci sarebbe già stato accordo con lo stesso club bruniano.

Il giudice sportivo ha avuto mano pesante anche nei confronti di Giovanni Cavallaro. L'allenatore rossonero dovrà assistere dalla tribuna alle prossime tre partite della sua squadra. Secondo quanto segnalato dall'arbitro al Giudice Sportivo, Cavallaro avrebbe protestato «con fare minaccioso all'indirizzo del direttore di gara» dopo essere stato espulso al termine del primo tempo. Inoltre, nel corso del secondo tempo lo stesso Cavallaro «accedeva indebitamente al terreno di gioco posizionandosi dietro ad una porta prima di essere nuovamente allontanato».

Il quadro delle sanzioni si completa con la squalifica per un turno a Mancino (espulso contro il Fasano) e a capitan Garofalo, giunto alla quinta ammonizione stagionale.