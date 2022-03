Nocerina, squalifiche dopo Brindisi: Esposito e Talamo saltano Caserta

Due assenze certe in casa Nocerina nella gara esterna contro la Casertana. Il Giudice Sportivo ha infatti comminato una giornata di stop al centrocampista Esposito e all'attaccante Talamo. Nella partita di recupero contro il Brindisi entrambi hanno rimediato il quinto cartellino giallo stagionale, finendo dunque in squalifica. Ammonizione pesante anche per l'esterno Menichino, che si aggiunge all'elenco dei diffidati in casa rossonera.

La squadra prosegue negli allenamenti a ranghi completi, eccezion fatta per De Martino alle prese con qualche problema fisico. Al Pinto contro la Casertana mister Cavallaro dovrebbe riproporre dal 1' la formazione vista in campo nelle gare antecedenti il recupero con il Brindisi.

Il Dipartimento Interregionale ha intanto ufficializzato lo slittamento del fischio d'inizio di mezz'ora rispetto all'orario federale. Casertana-Nocerina si giocherà dunque domenica alle 15.