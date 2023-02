Nocerina, Stagkos ko per il Barletta: Erra ritrova la punta Caso Naturale

Per un rientro in prima linea, un ko tra i pali. La Nocerina non sta certo attraversando il momento più fortunato della stagione. Domani al San Francesco arriverà il Barletta, una delle pretendenti al salto diretto in Serie C. E il tecnico Erra ancora una volta non potrà disporre di tutti gli effettivi in organico.

Rispetto al lungo elenco di assenti per la trasferta di Brindisi, i rossoneri recuperano l'attaccante Caso Naturale ma dovranno fare a meno dell'estremo difensore Stagkos, vittima di problemi muscolari. Una tegola in più, tenendo conto che il portiere ex Polisportiva Santa Maria è un classe 2003 e il suo forfait costringerà Erra a rimescolare le carte tra i calciatori di movimento per completare la pattuglia degli under.

La soluzione più probabile dovrebbe prevedere l'impiego del 2002 Menichino in retroguardia in luogo dell'esperto Romeo, con Chietti, Schiavella e Hedman a completare il quartetto. In alternativa, Erra potrebbe optare per una maggiore esperienza in fase difensiva, sacrificando Maletic dal 1' e schierando Mancino accanto a Caso Naturale.

Mancheranno ancora Mansi, Basanisi, Talamo, Di Palma e Vukmanic, oltre al lungodegente Khaleel che è ormai ko da diversi mesi. Mister Erra è pienamente consapevole delle difficoltà della gara di domani, ma punta tutto su «compattezza, organizzazione e la giusta cattiveria per poter fare punti. Quello che dobbiamo sicuramente migliorare è la fase offensiva, trovando anche il giusto entusiasmo, sebbene sia comprensibilmente difficile allentare la pressione nella situazione in cui ci ritroviamo».