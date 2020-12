L'attaccante Talamo in grande spolvero nel test in famiglia che la Nocerina ha sostenuto oggi pomeriggio al Novi di Angri. Ultimo giorno di lavoro del 2020 per i molossi, che dopo il brindisi augurale di fine allenamento si sono dati appuntamento al 2 gennaio prossimo per la ripresa.

Il tecnico Cavallaro ha disposto una sgambatura a ranghi misti, durante la quale appunto Talamo ha trovato più volte la via del gol, sperando di trovarne presto anche in gare ufficiali.

L'allenatore ha mischiato le carte, schierando comunque le due formazioni con il 3-5-2. Da una parte sono scesi in campo Cappa, Impagliazzo, Morero, Garofalo, Pisani, Cuomo, Donnarumma, Dammacco, Esposito, Diakitè, Talamo. Nello schieramento opposto invece hanno giocato Volzone, Rizzo, Donida, Saporito, Fois, Manoni, Vecchione, Bottalico, Massa. De Iulis, Martinelli. Nel corso della partitina, sono subentrati Scarpati e Improta.

Un occhio alla bilancia nei due giorni di pausa per gli atleti rossoneri, che già sabato mattina si ritroveranno per preparare la prima gara del nuovo anno. All'Epifania molossi in campo in casa contro il Carbonia.

