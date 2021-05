Nocerina, anche Talamo infortunato: a Cassino molossi con 17 convocati

Si aggiunge un ulteriore problema per la Nocerina in vista della gara di domani con il Cassino. Mister Cavallaro dovrà rinunciare in extremis anche all'attaccante Talamo, fermato da noie muscolari. Si aggiunge nella lista degli indisponibili a Garofalo, ai lungodegenti Impagliazzo e Cuomo e agli squalificati Rizzo, Donnarumma e Katseris.

Tirando le somme, sono solo 17 i convocati rossoneri per la trasferta nel basso Lazio, tra i quali figura anche l'attaccante Totaro, classe 2000, tesserato nelle scorse settimane dopo un periodo di prova. Scelte obbligate per la formazione, con un 3-4-1-2 così composto: Volzone tra i pali; in retroguardia capitan Morero sarà affiancato da Donida e Saporito; linea mediana tutta under con Fois, Vecchione, Petito ed Esposito; a trequarti Dammacco sosterrà il duo offensivo Diakité-El Bakhtaoui.

Nessun difensore tra i rincalzi, con il dodicesimo Castaldo, i centrocampisti Martinelli e Pisani, gli attaccanti Improta, Sorgente e Totaro.