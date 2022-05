Nocerina, tanti forfait a Francavilla: possibili recuperi di Bovo e Palmieri

Donnarumma squalificato, Garofalo in bacino di carenaggio insieme a Pitarresi, con Palmieri in dubbio e Mazzeo fuori rosa ormai da tempo. Non sono premesse positive quelle che conducono la Nocerina all'appuntamento playoff di domani a Francavilla in Sinni.

Il tecnico Spica conta di poter recuperare almeno Palmieri, col centrocampista Bovo certo del rientro tra i convocati dopo l'ennesimo stop stagionale per problemi fisici. «I playoff rappresentavano quest’anno l’obiettivo minimo che la Nocerina doveva raggiungere - spiega Spica -. Abbiamo fatto un po’ di fatica, ma ad oggi siamo una squadra in salute che può e vuole arrivare più lontano possibile».

Ottimismo nonostante le assenze, al cospetto di un avversario che l'allenatore rossonero non sottovaluta affatto. «Il Francavilla non ha concluso per caso al secondo posto in campionato. Ha un tecnico di categoria che ha anche vinto più volte questo campionato. Sulla carta sarà un avversario forte, ma noi andiamo lì per provare a fare la nostra partita».

Nella probabile formazione spazio a Menichino, Esposito, Cuomo e Mancino a comporre la pattuglia degli under. Nocerina in campo con un 4-3-2-1, con Talamo terminale offensivo e Bovo in cabina di regia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming, al costo di 7 euro, sulla pagina Facebook ufficiale del Francavilla.