Calciomercato prevalentemente in uscita per la Nocerina nella finestra invernale della campagna trasferimenti. La società ha ufficializzato lo svincolo dell'attaccante Alessio Lava e del centrocampista offensivo Raffaele Poziello (nella foto), oltre alle cessioni dell'esterno Aniello Matrone all'Agropoli e del centrale difensivo Marco Ciampi all'Olympia Agnonese.



Le quattro partenze seguono quelle di Iannini (Fidelis Andria), Mannone (San Tommaso), Landri (Mantova) e Carrafiello (Portici).



Sul fronte entrate, dopo il centravanti Matias Cristaldi dalla Fidelis Andria, già all'esordio sabato scorso nell'anticipo di Taranto, il club ha ufficializzato il tesseramento del 22enne Antonio Granata. Difensore centrale, adattabile anche da esterno basso o da centrocampista difensivo, il nuovo atleta rossonero è cresciuto nel vivaio del Napoli e vanta una parentesi in Serie C con la Sicula Leonzio. In Serie D, Granata ha indossato le casacche di Ercolanese, Rotonda e Palmese 1912. © RIPRODUZIONE RISERVATA