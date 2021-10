Nocerina, tempi più lunghi per Mazzeo: i convocati per la partita con il Brindisi

Una noia muscolare prolungherà l'indisponibilità di Fabio Mazzeo in casa Nocerina. L'attaccante, che burocraticamente sarebbe stato impiegabile a partire da lunedì prossimo, dovrà sostare in bacino di carenaggio per almeno un'altra settimana a causa di una contrattura a un polpaccio.

L'esperto attaccante salernitano non sarà il solo assente nella gara di domani con il Brindisi. Out infatti anche i vari Donida, Bovo, Cuomo e Gallo, tutti fermi problemi fisici. Per la formazione di domani, l'unico dubbio dovrebbe riguardare un ballottaggio in prima linea tra Simonetti e Talamo, con Palmieri quasi certo di una maglia da titolare.

Qui di seguito l'elenco completo dei convocati scelti da mister Cavallaro, in vista del match in programma domani allo stadio San Francesco, con fischio d'inizio alle 15.

PORTIERI: Al Tumi, Pitarresi, Scarpati

DIFENSORI: Bruno, Cason, Garofalo, Menichino, Rizzo, Saporito

CENTROCAMPISTI: Chietti, Donnarumma, Esposito, Pietroluongo, Sellitti, Strazzullo, Vecchione

ATTACCANTI: Barone, Mancino, Palmieri, Simonetti, Talamo